"Дали ляпаса Америці": лідер Ірану нафантазував "перемогу" над США та Ізраїлем

"Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом... Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо... але нічого не досяг", - заявив він.

Хаменеї також сказав, що США, мовляв, нічого не досягли, оскільки "не вразили" ядерні об'єкти Тегерану. Водночас Іран нібито "завдав важкого удару по США": на думку Хаменеї, "наша держава дала ляпаса Америці".

"Ісламська Республіка завдала важкого удару по США... Сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки", - сказано у його повідомленні.