"Дали пощечину Америке": лидер Ирана нафантазировал "победу" над США и Израилем

"Я поздравляю вас с победой над обманчивым сионистским режимом... Поздравляю наш дорогой Иран с победой над режимом США. Режим США вступил в войну напрямую... но ничего не достиг", - заявил он.

Хаменеи также сказал, что США, мол, ничего не достигли, поскольку "не поразили" ядерные объекты Тегерана. В то же время Иран якобы "нанес тяжелый удар по США": по мнению Хаменеи, "наше государство дало пощечину Америке".

"Исламская Республика нанесла тяжелый удар по США... Сионистский режим почти развалился и был уничтожен под ударами Исламской Республики", - сказано в его сообщении.