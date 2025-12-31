У Дачному на Дніпропетровщині підняли прапор України (відео)

Яка ситуація у Дачному на Дніпропетровщині

Ще у липні 2025 року російські пропагандисти почали поширювати заяви про нібито захід військ РФ у перше село Дніпропетровської області - Дачне. У Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію спростували.

У Центрі протидії дезінформації також повідомляли, що бої тривають поблизу адміністративної межі області, а російські війська застосовують FPV-дрони на території Дніпропетровщини.

Водночас, попри складні зіткнення, прориву оборони не зафіксовано.

За даними аналітичного проєкту DeepState, окупанти постійно намагаються просунутися та закріпитися у так званій "сірій" зоні, однак підрозділи Сил оборони України утримують позиції та стримують противника.

У серпні начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасімов заявив про нібито окупацію семи населених пунктів Дніпропетровської області, серед яких назвав і село Дачне.

Однак у Генштабі ЗСУ показали, як насправді виглядає "окуповане Герасимовим" село Дачне у Дніпропетровській області.