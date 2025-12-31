В Дачном на Днепропетровщине подняли флаг Украины (видео)

Какова ситуация в Дачном на Днепропетровщине

Еще в июле 2025 года российские пропагандисты начали распространять заявления о якобы заходе войск РФ в первое село Днепропетровской области - Дачное. В Генеральном штабе ВСУ эту информацию опровергли.

В Центре противодействия дезинформации также сообщали, что бои продолжаются вблизи административной границы области, а российские войска применяют FPV-дроны на территории Днепропетровщины.

В то же время, несмотря на сложные столкновения, прорыва обороны не зафиксировано.

По данным аналитического проекта DeepState, оккупанты постоянно пытаются продвинуться и закрепиться в так называемой "серой" зоне, однако подразделения Сил обороны Украины удерживают позиции и сдерживают противника.

В августе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о якобы оккупации семи населенных пунктов Днепропетровской области, среди которых назвал и село Дачное.

Однако в Генштабе ВСУ показали, как на самом деле выглядит "оккупированное Герасимовым" село Дачное в Днепропетровской области.