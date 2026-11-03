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D.Solutions запустила керування станціями Marstek через мобільний застосунок: як це працює

17:34 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Сергій Новіков
D.Solutions запустила керування станціями Marstek через мобільний застосунок: як це працює Контролювати Marstek тепер можна за допомогою смартфона (фото: yasno.ua)
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Компанія D.Solutions, яка працює під брендом YASNO, інтегрувала систему енергоменеджменту YASNO Power EMS у зарядні станції Marstek, що дозволить українцям контролювати роботу домашніх акумуляторів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення D.Solutions.

Зазначається, що завдяки інтеграції власники зарядних станцій Marstek зможуть через застосунок YASNO Mobile відстежувати стан обладнання, рівень заряду акумулятора та потужність його заряджання або розряджання. А ще через мобільний застосунок можна буде аналізувати споживання електроенергії.

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Користувачам також буде доступна статистика накопичення та використання електроенергії за день або обраний період. Це дозволить ефективніше контролювати енергоспоживання будинку та використання накопиченої електроенергії.

Придбати обладнання з інтегрованою системою енергоменеджменту можна буде в магазинах Comfy, Rozetka та YASNO Shop.

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Для підключення станції достатньо додати її в застосунку YASNO Mobile через Bluetooth та підключити до домашньої мережі Wi-Fi.

Після цього користувач зможе налаштовувати параметри роботи обладнання, зокрема максимальну потужність заряджання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що D.Solutions запустив функцію "Автопілот" для домашніх систем накопичення енергії, яка може допомогти скоротити витрати на електроенергію до 20%.

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