ua en ru
Вт, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Як бізнес готується до відключень світла і кому це зробити складніше: оцінка D.Solutions

15:38 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Як бізнес готується до відключень світла і кому це зробити складніше: оцінка D.Solutions Український бізнес готується до блекаутів (фото: GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Український бізнес дедалі більше уваги приділяє підготовці до енергетичних викликів. Наразі близько третини компаній уже системно займаються питаннями енергозабезпечення, ще третина перебуває у пошуку необхідних рішень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву CEO D.Solutions Сергія Коваленка в інтерв'ю NV.

Кому складніше підготуватися до блекаутів

У D.Solutions розповіли, як українські компанії готуються до енергетичних викликів і що ускладнює цей процес.

"Відсоток бізнесу, який готується і вже приготувався, дуже сильно росте. Я думаю, що енергетика найскладніша саме маленьким бізнесам. Умовно, в тебе інколи нема варіантів, окрім генератора. І дуже великим бізнесам, бо що ти не роби, ти не можеш покрити своє споживання", - зазначив Сергій Коваленко.

Водночас, за його словами, середній бізнес має більше можливостей для підготовки до енергетичних викликів.

"У середнього бізнесу є більше можливостей рухатись, і вони рухаються", - додав CEO D.Solutions.

Читайте також: D.Solutions допоможе бізнесу покращити прибутковість СЕС: що відомо

Коваленко розповів, що наразі третина бізнесу вже розбирається в енергетиці, вони зробили це одним зі своїх основних напрямків та максимально підготувались.

Він додав, що третина бізнесів наразі знаходяться в пошуку, а ще третина повільно займається своєю енергонезалежністю.

Нагадаємо, D.Solutions запустила на платформі YASNO Power безкоштовну функцію "Автопілот", яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕК генератор YASNO Бізнес Відключеня світла
Новини
У Рівному вже 20 поранених, є "важкі": у поліції показали фото та відео наслідків
У Рівному вже 20 поранених, є "важкі": у поліції показали фото та відео наслідків
Аналітика
Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди
Марія Волощукредактор РБК-Україна Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди