D.Solutions запустила управление станциями Marstek через мобильное приложение: как это работает

Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, интегрировала систему энергоменеджмента YASNO Power EMS в зарядные станции Marstek, что позволит украинцам контролировать работу домашних аккумуляторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение D.Solutions.

Отмечается, что благодаря интеграции владельцы зарядных станций Marstek смогут через приложение YASNO Mobile отслеживать состояние оборудования, уровень заряда аккумулятора и мощность его зарядки или разрядки. А еще через мобильное приложение можно будет анализировать потребление электроэнергии.

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Пользователям будет доступна статистика накопления и использования электроэнергии за день или выбранный период. Это позволит более эффективно контролировать энергопотребление дома и использование накопленной электроэнергии.

Приобрести оборудование с встроенной системой энергоменеджмента можно будет в магазинах Comfy, Rozetka и YASNO Shop.

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Для подключения станции достаточно добавить ее в приложение YASNO Mobile через Bluetooth и подключить к домашней сети Wi-Fi.

После этого пользователь сможет настраивать параметры работы оборудования, включая максимальную мощность зарядки.