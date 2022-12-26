CША стурбовані вторгненням Китаю у повітряний простір Тайваню

Сполучені Штати Америки стурбовані військовою активністю Китаю поблизу Тайваню і вважають її "провокаційною" та "дестабілізуючою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших давніх зобов’язань і нашої політики єдиного Китаю", - йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому.

Сьогодні, 26 грудня в адміністрації президента США Джо Байдена запевнили, що Вашингтон й надалі допомагатиме Тайбею.

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, Китай провів "ударні навчання" в морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Пояснюючи, що це відповідь на невизначену "провокацію" з боку демократично керованого острова та Сполучених Штатів.

Раніше ми писали, що влада США допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, проте Вашингтон вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

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