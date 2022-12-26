UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

CША стурбовані вторгненням Китаю у повітряний простір Тайваню

Фото: CША стурбовані вторгненням Китаю у повітряний простір Тайваню (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки стурбовані військовою активністю Китаю поблизу Тайваню і вважають її "провокаційною" та "дестабілізуючою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 26 грудня в адміністрації президента США Джо Байдена запевнили, що Вашингтон й надалі допомагатиме Тайбею.

"Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших давніх зобов’язань і нашої політики єдиного Китаю", - йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому.

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, Китай провів "ударні навчання" в морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Пояснюючи, що це відповідь на невизначену "провокацію" з боку демократично керованого острова та Сполучених Штатів.

Раніше ми писали, що влада США допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, проте Вашингтон вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТайваньКитайСполучені Штати Америки