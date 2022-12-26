Майже 50 військових літаків Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки

47 літаків китайських Військово-повітряних сил перетнули серединну лінію Тайванської протоки та увійшли до південно-західної зони ППО Тайваню за останню добу.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на заяву міністерства оборони Тайваню в Twitter .

Також, за даними оборонного відомства острова, 71 літак ВПС та 7 кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня.

Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією та доручили літакам, кораблям ВМФ та наземним ракетним комплексам "реагувати на ці дії", йдеться у повідомленні.

Згідно з картою, представленою Міноборони Тайваню, китайські літаки ненадовго перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційного буфера.

У Пекіні заявили про проведення в неділю "навчань із завдання ударів" у морі та повітряному просторі навколо Тайваню у відповідь на невизначену "провокацію" з боку демократично керованого острова та США.

Тайвань зазначає, що навчання Китаю показали, що Пекін "руйнує регіональний мир і намагається залякати тайванський народ".