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Майже 50 військових літаків Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки

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Понеділок 26 грудня 2022 04:51
Майже 50 військових літаків Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки Фото: у Міноборони Тайваню повідомили про входження літаків ВПС Китаю в зону їхньої ППО (Handout)
Автор: Володимир Костирін

47 літаків китайських Військово-повітряних сил перетнули серединну лінію Тайванської протоки та увійшли до південно-західної зони ППО Тайваню за останню добу.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на заяву міністерства оборони Тайваню в Twitter.

Також, за даними оборонного відомства острова, 71 літак ВПС та 7 кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня.

Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією та доручили літакам, кораблям ВМФ та наземним ракетним комплексам "реагувати на ці дії", йдеться у повідомленні.

Згідно з картою, представленою Міноборони Тайваню, китайські літаки ненадовго перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційного буфера.

Майже 50 військових літаків Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки

У Пекіні заявили про проведення в неділю "навчань із завдання ударів" у морі та повітряному просторі навколо Тайваню у відповідь на невизначену "провокацію" з боку демократично керованого острова та США.

Тайвань зазначає, що навчання Китаю показали, що Пекін "руйнує регіональний мир і намагається залякати тайванський народ".

Нагадаємо, минулого тижня Тайвань підняв у повітря свою військову авіацію, щоб перехопити 39 китайських літаків, які увійшли до його південно-східної зони протиповітряної оборони.

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