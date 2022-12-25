Китай провів ударні навчання навколо Тайваню, посилаючись на "провокації"
Сьогодні, 25 грудня, в Китаї заявили, що провели "ударні навчання" в морському та повітряному просторі навколо Тайваню у відповідь на невизначену "провокацію" з боку демократично керованого острова та Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, влада Тайваню, неодноразово скаржилась на військову активність Китаю поблизу протягом останніх трьох років, оскільки Пекін намагається змусити Тайбей прийняти суверенітет Китаю, вважаючи територію острова своєю.
В суботу, 24 грудня влада Китаю засудила Сполучені Штати за новий закон, який збільшує військову допомогу Тайваню. А вже сьогодні поруч з островом китайські війська провели "ударні навчання".
Командування Східного театру дій Народно-визвольної армії Китаю заявило, що воно здійснило "спільне патрулювання бойової готовності та спільні тренування з завдання вогневих ударів" навколо Тайваню, проте не вказало точного місця розташування.
"Це рішуча відповідь на нинішню ескалацію змов і провокацій з боку Сполучених Штатів і Тайваню... Сили театру військових дій вживатимуть усіх необхідних заходів для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності", - додали в Китаї.
Нагадаємо, на днях Тайвань підняв у повітря свою військову авіацію, щоб перехопити 39 китайських літаків, які увійшли до його південно-східної зони протиповітряної оборони.
Раніше ми писали, що влада США допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, проте Вашингтон вживає заходів, щоб не допустити початку війни.
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