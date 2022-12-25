Китай провів ударні навчання навколо Тайваню, посилаючись на "провокації"

Сьогодні, 25 грудня, в Китаї заявили, що провели "ударні навчання" в морському та повітряному просторі навколо Тайваню у відповідь на невизначену "провокацію" з боку демократично керованого острова та Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, влада Тайваню, неодноразово скаржилась на військову активність Китаю поблизу протягом останніх трьох років, оскільки Пекін намагається змусити Тайбей прийняти суверенітет Китаю, вважаючи територію острова своєю.

В суботу, 24 грудня влада Китаю засудила Сполучені Штати за новий закон, який збільшує військову допомогу Тайваню. А вже сьогодні поруч з островом китайські війська провели " ударні навчання ".

Командування Східного театру дій Народно-визвольної армії Китаю заявило, що воно здійснило "спільне патрулювання бойової готовності та спільні тренування з завдання вогневих ударів" навколо Тайваню, проте не вказало точного місця розташування.