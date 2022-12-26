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США обеспокоены вторжением Китая в воздушное пространство Тайваня

Фото: США обеспокоены вторжением Китая в воздушное пространство Тайваня (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки озабочены военной активностью Китая вблизи Тайваня и считают ее "провокационной" и "дестабилизирующей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня, 26 декабря в администрации президента США Джо Байдена заверили, что Вашингтон и дальше будет помогать Тайбэю.

"Мы будем продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны в соответствии с нашими давними обязательствами и нашей политикой единого Китая", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.

Напомним, вчера, 26 декабря, Китай провел "ударные учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Объясняя, что это ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и Соединенных Штатов.

Ранее мы писали, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, однако Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.

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ТайваньКитайСоединенные Штаты Америки