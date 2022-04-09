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CША разместят в Словакии ЗРК Patriot, - Пентагон

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Суббота 09 апреля 2022 06:14
CША разместят в Словакии ЗРК Patriot, - Пентагон Фото: ЗРК Patriot (howstuffworks.com)
Автор: Роман Мирончук

После того как Братислава объявила о передаче Киеву своей зенитно-ракетной системы С-300, в США заявили, что разместят в Словакии один ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что зенитный ракетный комплекс Patriot будет доставлен в Словакию в ближайшие дни.

"Продолжительность развертывания противоракетной обороны еще не установлена, поскольку министерство обороны продолжает консультации с правительством Словакии о более постоянных решениях в области ПВО", - отметил Остин.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать координировать свои действия с союзниками и партнерами для удовлетворения потребностей украинских военных.

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что система ПВО С-300, которую Словакия передает Украине, и ракетная система Patriot, которую поставляют США, являются неотъемлемой частью более широких усилий Министерства обороны США и союзников по укреплению восточного фланга НАТО.

По его словам, это будет способствовать улучшению сдерживания врага, а также укреплению украинских сил в обороне.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников призвал международное сообщество предоставить Киеву современное вооружение.

Мы также писали о том, что Евросоюз выделит еще 500 млн евро на поставки оружия Украине.

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