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США розмістять у Словаччині ЗРК Patriot, - Пентагон

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Субота 09 квітня 2022 06:14
США розмістять у Словаччині ЗРК Patriot, - Пентагон Фото: ЗРК Patriot (howstuffworks.com)
Автор: Роман Мирончук

Після того як Братислава оголосила про передачу Києву своєї зенітно-ракетної системи С-300, в США заявили, що розмістять в Словаччині один ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони США.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що зенітний ракетний комплекс Patriot буде доставлений до Словаччини в найближчі дні.

"Тривалість розгортання протиракетної оборони ще не встановлена, оскільки Міністерство оборони продовжує консультації з урядом Словаччини про більш постійні рішення в області ППО", - зазначив Остін.

Він додав, що Сполучені Штати будуть продовжувати координувати свої дії з союзниками і партнерами для задоволення потреб українських військових.

Представник Пентагону Джон Кірбі сказав, що система ППО С-300, яку Словаччина передає Україні, і ракетна система Patriot, яку постачають США, є невід'ємною частиною більш широких зусиль Міністерства оборони США і союзників по зміцненню східного флангу НАТО.

За його словами, це сприятиме поліпшенню стримування ворога, а також зміцненню українських сил в обороні.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков закликав міжнародну спільноту надати Києву сучасне озброєння.

Ми також писали про те, що Євросоюз виділить ще 500 млн євро на постачання зброї Україні.

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