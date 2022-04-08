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ЕС выделит еще 500 млн евро на поставки оружия Украине, - Reuters

Новина українською →
Украина, Пятница 08 апреля 2022 16:50
ЕС выделит еще 500 млн евро на поставки оружия Украине, - Reuters Фото: ЕС выделит Украине еще 500 млн евро на оружие (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры иностранных дел Европейского союза на встрече в понедельник в Люксембурге одобрят выделение дополнительных 500 млн евро на поставки оружия Украине. В то же время, они не будут официально обсуждать нефтяное эмбарго в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный дипломат ЕС, участвующий в подготовке заявил, что помощь блока в области безопасности Украине достигнет 1,5 млрд евро.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель ранее заявил, что запрет на импорт нефти из России будет обсуждаться, когда министры встретятся на запланированной встрече, после того как на этой неделе блок перешел к запрету на уголь в рамках пятого пакета санкций. Но "это не будет в повестке дня в понедельник", сказал дипломат.

Австрия, Болгария, Германия и Венгрия до сих пор сопротивлялись дальнейшему обсуждению запрета на импорт российской нефти из-за их зависимости от источника энергии. Дипломат ЕС сказал, что Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, должна решить, когда выступить с предложением.

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