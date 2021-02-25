"COVID-ситуация сложная": Франция предоставит 100 тысяч доз вакцины Чехии

Правительство Франции предоставит Чехии 100 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ситуация в Чехии с COVID-19 оценивается как крайне сложная.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Издание отмечает, что с

Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Словакия намерена обратиться с просьбой к странам - партерам по Европейскому союзу передать излишки вакцин от коронавируса.

Кроме того, правительство Словакии обсуждает возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Предполагается, что страна может закупить вакцину до одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).