"Ситуация сложная": Словакия попросит страны ЕС поделиться излишками COVID-вакцин

Словакия намерена обратиться с просьбой к странам - партерам по Европейскому союзу передать излишки вакцин от коронавируса. Эпидемическая ситуация в стране оценивается как сложная.

"Я проинформирую Совет ЕС об очень плохой ситуации в Словакии с пандемией. На данный момент у нас самый высокий уровень смертности в мире, и я попрошу и изучу с моими коллегами возможности, чтобы они могли предоставить нам вакцины для Словакии", - заявил он.

Согласно последним данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в Словакии за последние две недели зарегистрировано 520 случаев инфицирования на 100 тысяч населения, а уровень смертности за тот же период составляет 240 смертей на 100 тысяч жителей.