"Ситуация сложная": Словакия попросит страны ЕС поделиться излишками COVID-вакцин
Словакия намерена обратиться с просьбой к странам - партерам по Европейскому союзу передать излишки вакцин от коронавируса. Эпидемическая ситуация в стране оценивается как сложная.
Об этом рассказал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, передает Europa Press.
"Я проинформирую Совет ЕС об очень плохой ситуации в Словакии с пандемией. На данный момент у нас самый высокий уровень смертности в мире, и я попрошу и изучу с моими коллегами возможности, чтобы они могли предоставить нам вакцины для Словакии", - заявил он.
Согласно последним данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в Словакии за последние две недели зарегистрировано 520 случаев инфицирования на 100 тысяч населения, а уровень смертности за тот же период составляет 240 смертей на 100 тысяч жителей.
Напомним, правительство Словакии обсуждает возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Предполагается, что страна может закупить вакцину до одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
Кроме того, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что удивлена стратегией России по вакцинации от COVID. В частности, она не понимает, почему Россия предлагает миллионы доз вакцины "Спутник V" другим странам, хотя еще не вакцинировала самих россиян.