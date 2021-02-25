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"COVID-ситуація складна": Франція надасть 100 тисяч доз вакцини Чехії

Автор: РБК-Україна

Уряд Франції надасть Чехії 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ситуація у Чехії з COVID-19 оцінюється як вкрай складна.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Видання зазначає, що скоріш за

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що Словаччина має намір звернутися з проханням до країн - партерів по Європейському союзу передати надлишки вакцин від коронавірусу.

Крім того, уряд Словаччини обговорює можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Передбачається, що країна може закупити вакцину до схвалення Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

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Новини України ФранціяЧехиявакцина від коронавірусу
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