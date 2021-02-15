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"COVID-паспорта" могут стать важными для путешествий в будущем, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

Определенного рода сертификат вакцинации от коронавируса может стать важным для международных путешествий в будущем.

Об этом в эфире Sky News заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по глобальному реагированию на COVID-19 Дэвид Набарро.

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"Я абсолютно уверен в том, что в следующие несколько месяцев у нас будет много перемещений и будут условия, при которых люди смогут легко путешествовать. Своего рода сертификат вакцинации, несомненно, будет важен", - сказал он в эфире Sky News", - сказал он.

При этом Набарро предупредил об опасности распространения новых вариантов вируса, которые могут оказаться устойчивыми к воздействию вакцин.

Ранее в ВОЗ призвали страны не вводить так называемые "COVID-паспорта". Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут понадобиться, считают в организации.

В Минздраве уже заявили, что запись о вакцинации от коронавируса будут делать в электронной системе здравоохранения Украины. Получить COVID-паспорт украинцы смогут у своего семейного врача.

В Британии начали работу над созданием документа о COVID-вакцинации, который можно будет использовать для заграничных поездок.

Дания заявила о планах сделать электронный COVID-паспорт для поездок за границу.

О намерениях ввести электронные паспорта вакцинации заговорили и в правительстве Швеции.

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