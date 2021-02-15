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"COVID-паспорти" можуть стати важливими для подорожей в майбутньому, - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

Певного роду сертифікат вакцинації від коронавірусу може стати важливим для міжнародних подорожей в майбутньому.

Про це в ефірі Sky News заявив спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо глобального реагування на COVID-19 Девід Набарро.

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"Я абсолютно впевнений в тому, що в наступні кілька місяців у нас буде багато переміщень і будут умови, за яких люди зможуть легко подорожувати. Свого роду сертифікат вакцинації, безсумнівно, буде важливий", - сказав він в ефірі Sky News", - сказав він.

При цьому Набарро попередив про небезпеку розповсюдження нових варіантів вірусу, які можуть виявитися стійкими до впливу вакцин.

Раніше у ВООЗ закликали країни не запроваджувати так звані "COVID-паспорти". Проте, якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають в організації.

У МОЗ вже заявили, що запис про вакцинацію від коронавірусу будуть робити в електронній системі охорони здоров'я України. Отримати COVID-паспорт українці зможуть у свого сімейного лікаря.

У Британії почали роботу над створенням документу про COVID-вакцинацію, який можна буде використовувати для закордонних поїздок.

Також Данія заявила про плани зробити електронний COVID-паспорт для поїздок за кордон.

Про наміри запровадити електронні паспорти вакцинації заговорили й в уряді Швеції.

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