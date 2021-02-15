"COVID-паспорти" можуть стати важливими для подорожей в майбутньому, - ВООЗ

Певного роду сертифікат вакцинації від коронавірусу може стати важливим для міжнародних подорожей в майбутньому.
Про це в ефірі Sky News заявив спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо глобального реагування на COVID-19 Девід Набарро.
"Я абсолютно впевнений в тому, що в наступні кілька місяців у нас буде багато переміщень і будут умови, за яких люди зможуть легко подорожувати. Свого роду сертифікат вакцинації, безсумнівно, буде важливий", - сказав він в ефірі Sky News", - сказав він.
При цьому Набарро попередив про небезпеку розповсюдження нових варіантів вірусу, які можуть виявитися стійкими до впливу вакцин.
Раніше у ВООЗ закликали країни не запроваджувати так звані "COVID-паспорти". Проте, якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають в організації.
У МОЗ вже заявили, що запис про вакцинацію від коронавірусу будуть робити в електронній системі охорони здоров'я України. Отримати COVID-паспорт українці зможуть у свого сімейного лікаря.
У Британії почали роботу над створенням документу про COVID-вакцинацію, який можна буде використовувати для закордонних поїздок.
Також Данія заявила про плани зробити електронний COVID-паспорт для поїздок за кордон.
Про наміри запровадити електронні паспорти вакцинації заговорили й в уряді Швеції.