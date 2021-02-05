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Британия начала разработку COVID-паспорта для зарубежных поездок

Лондон, Пятница 05 февраля 2021 12:16
Британия начала разработку COVID-паспорта для зарубежных поездок
Фото: британцы будут путешествовать с COVID-паспортами (Alex Davidson/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Великобритания начала разработку COVID-паспорта, куда будут заноситься данные о вакцинации. Предполагается, что они смогут использоваться для зарубежных поездок.

Об этом пишет The Mirror.

Сообщается, что Министерство иностранных дел, Министерство транспорта и Министерство здравоохранения и социальной защиты работают над вариантами зарубежных поездок, для которых может потребоваться такой документ.

В частности, Греция уже готова открыть границы для британцев при условии, что они подтвердят вакцинацию. В правительстве Британии уже заявили Афинам, что их программа вакцинации достаточно продвинута, чтобы отдыхающие спасли туристический сезон.

"Поскольку количество прививок в Великобритании в значительной степени опережает все другие страны в Европе и за ее пределами, британские путешественники будут одними из самых желанных для поездки сюда уже в мае", - заявил президент федерации отельеров Греции Григорис Тасиос.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания планирует ввести цифровой COVID-паспорт для деловых поездок за границу.

До лета планирует ввести электронные паспорта вакцинации и Швеция.

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