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COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии

Автор: Ирина Гамерская

В Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Сегодня Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Что предлагает Еврокомиссия

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Кто может получить COVID-паспорт

Когда могут отменить COVID-сертификат

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Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

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