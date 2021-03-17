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COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії

Автор: Ирина Гамерская

В Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

Про це повідомляє прес-служба ЄК.

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Коли можуть скасувати COVID-сертифікат

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Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявляв, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

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