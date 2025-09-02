UA

COVID-19 в Україні знову набирає обертів: за тиждень понад 10 тисяч випадків

В Україні зростає захворюваність на COVID-19 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні знову зростає кількість випадків COVID-19. З 25 до 31 серпня коронавірус підтвердили у 10 622 людей. Це на 46% більше, ніж тижнем раніше, коли було зафіксовано 7 265 випадків. За цей період померли 14 людей із COVID-19.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я.

Захворюваність на COVID-19 зростає

Водночас у МОЗ зазначають: попри різке зростання, цьогорічна захворюваність все ще нижча, ніж у 2024 році. Так, з 4 до 31 серпня 2025 року зафіксували 22,6 тисячі випадків, що удвічі менше, ніж за аналогічний період торік (45,5 тисячі).

Нові штами

В Україні вже виявили нові субваріанти штаму "Омікрон" - NB.1.8.1 (Німбус) та XFG (Стратус). Станом на 25 серпня підтверджено три випадки інфікування варіантом "Німбус" та 125 - "Стратус". У МОЗ підкреслюють, що наразі немає даних, що вони спричиняють тяжчий перебіг хвороби.

Вакцинація та профілактика

Медики нагадують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від COVID-19. В Україні вона безоплатна.

  • тим, хто ще не вакцинувався, достатньо зробити одне щеплення.

  • додаткові дози (раз на 6-12 місяців) рекомендують людям із груп ризику: літнім, вагітним, пацієнтам із хронічними захворюваннями та професійним групам ризику (медики, вчителі тощо).

МОЗ радить і надалі дотримуватися базових правил профілактики:

  • носити маски у місцях скупчення людей;
  • мити руки;
  • дезінфікувати поверхні;
  • залишатися вдома у разі появи симптомів.

Читайте також про те, що у МОЗ пояснили ризики й чи варто боятися карантину.

Раніше ми писали про те, що у деяких медичних закладах Одеси у зв'язку з поширенням COVID-19 було запроваджено карантинні обмеження.

