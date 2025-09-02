COVID-19 в Україні знову набирає обертів: за тиждень понад 10 тисяч випадків

Захворюваність на COVID-19 зростає

Водночас у МОЗ зазначають: попри різке зростання, цьогорічна захворюваність все ще нижча, ніж у 2024 році. Так, з 4 до 31 серпня 2025 року зафіксували 22,6 тисячі випадків, що удвічі менше, ніж за аналогічний період торік (45,5 тисячі).

Нові штами

В Україні вже виявили нові субваріанти штаму "Омікрон" - NB.1.8.1 (Німбус) та XFG (Стратус). Станом на 25 серпня підтверджено три випадки інфікування варіантом "Німбус" та 125 - "Стратус". У МОЗ підкреслюють, що наразі немає даних, що вони спричиняють тяжчий перебіг хвороби.

Вакцинація та профілактика

Медики нагадують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від COVID-19. В Україні вона безоплатна.

тим, хто ще не вакцинувався, достатньо зробити одне щеплення.

додаткові дози (раз на 6-12 місяців) рекомендують людям із груп ризику: літнім, вагітним, пацієнтам із хронічними захворюваннями та професійним групам ризику (медики, вчителі тощо).

МОЗ радить і надалі дотримуватися базових правил профілактики: