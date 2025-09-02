RU

Общество Образование Деньги Изменения

COVID-19 в Украине снова набирает обороты: за неделю более 10 тысяч случаев

В Украине растет заболеваемость COVID-19 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине снова растет количество случаев COVID-19. С 25 по 31 августа коронавирус подтвердили у 10 622 человек. Это на 46% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 7 265 случаев. За этот период умерли 14 человек с COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья.

Заболеваемость COVID-19 растет

В то же время в Минздраве отмечают: несмотря на резкий рост, нынешняя заболеваемость все еще ниже, чем в 2024 году. Так, с 4 по 31 августа 2025 года зафиксировали 22,6 тысячи случаев, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (45,5 тысячи).

Новые штаммы

В Украине уже обнаружили новые субварианты штамма "Омикрон" - NB.1.8.1 (Нимбус) и XFG (Стратус). По состоянию на 25 августа подтверждено три случая инфицирования вариантом "Нимбус" и 125 - "Стратус". В Минздраве подчеркивают, что пока нет данных, что они вызывают более тяжелое течение болезни.

Вакцинация и профилактика

Медики напоминают, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от COVID-19. В Украине она бесплатная.

  • тем, кто еще не вакцинировался, достаточно сделать одну прививку.

  • дополнительные дозы (раз в 6-12 месяцев) рекомендуют людям из групп риска: пожилым, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями и профессиональным группам риска (медики, учителя и т.д.).

Минздрав советует и в дальнейшем придерживаться базовых правил профилактики:

  • носить маски в местах скопления людей;
  • мыть руки;
  • дезинфицировать поверхности;
  • оставаться дома в случае появления симптомов.

Читайте также о том, что в Минздраве объяснили риски и стоит ли бояться карантина.

Ранее мы писали о том, что в некоторых медицинских учреждениях Одессы в связи с распространением COVID-19 были введены карантинные ограничения.

COVIDКоронавирус