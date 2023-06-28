CNN: Спецслужби РФ могли знати про бунт Пригожина і хотіли, щоб він увінчався успіхом

"Вони могли знати, а могли і не говорити про це, а знали і вирішили допомогти цьому досягти успіху. Є деякі натяки на це", - сказав співробітник європейської розвідки, який побажав залишитися анонімним.

У розвідці вважають, що подія змусила російського диктатора Володимира Путіна втратити свій престиж. Допускається, що саме цього могли домагатися представники "Вагнера".

"Я б не став говорити про те, чи будуть зачистки, але заворушення, безумовно, є, це підлило масла у вогонь", - сказав представник розвідки.

Роль Суровікіна у бунті Пригожина

Чиновник європейської розвідки поки що точно не може сказати, чи планував російський генерал Сергій Суровікін разом із Пригожиним захопити в полон міністра оборони РФ Сергія Шойгу або начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

"Ситуація ще туманна. Це могло передбачатися. Час покаже, якими були мотиви Пригожина", - додали в розвідці.

Також європейській розвідці поки невідомо, чи прибув Пригожин до Білорусі. Він лише додав, що ця ситуація, найімовірніше, не буде відчуватися на лінії фронту в Україні.

Переворот Пригожина

Після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звернув свій "похід на Москву" 24 червня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин виїде до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу за фактом перевороту в Росії.

Увечері 26 червня два його літаки були помічені на території Росії. Донедавна біло незрозуміло, де все ж таки знаходиться Пригожин.

У понеділок представник ГУР Андрій Юсов під час телемарафону розповів, що поки що немає інформації, що найманці ПВК "Вагнера" перегруповуються та переходять на Білорусь. Для остаточних висновків слід зачекати.

Сьогодні повідомлялось, що генерал Сергій Суровікін, колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, заздалегідь знав, що ватажок найманців "Вагнера" Євген Пригожин планував військовий заколот.