CNN: Спецслужбы РФ могли знать о бунте Пригожина и хотели, чтобы он увенчался успехом

"Они могли знать, а могли и не говорить об этом, а знали и решили помочь этому достичь успеха. Есть некоторые намеки на это", - сказал сотрудник европейской разведки, пожелавший остаться анонимным.

В разведке считают, что событие заставило российского диктатора Владимира Путина потерять свой престиж. Допускается, что именно этого могли добиваться представители "Вагнера".

"Я бы не стал говорить о том, будут ли зачистки, но беспорядки, безусловно, есть, это подлило масла в огонь", - сказал представитель разведки.

Роль Суровикина в бунте Пригожина

Чиновник европейской разведки пока точно не может сказать, планировал ли российский генерал Сергей Суровикин вместе с Пригожиным захватить в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу или начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Ситуация еще туманная. Это могло предвидеться. Время покажет, какими были мотивы Пригожина", - добавили в разведке.

Также европейской разведке пока неизвестно, прибыл ли Пригожин в Беларусь. Он лишь добавил, что эта ситуация, скорее всего, не будет ощущаться на линии фронта в Украине.

Переворот Пригожина

После того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин свернул свой "поход на Москву" 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин выедет в Беларусь. В таком случае против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России.

Вечером 26 июня два его самолета были замечены на территории России. До недавнего времени бело непонятно, где все же находится Пригожин.

В понедельник представитель ГУР Андрей Юсов во время телемарафона рассказал, что пока нет информации, что наемники ЧВК "Вагнера" перегруппировываются и переходят в Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.

Сегодня сообщалось, что генерал Сергей Суровикин, бывший командующий российскими силами вторжения в Украину, заранее знал, что главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин планировал военный мятеж.