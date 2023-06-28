Суровікін заздалегідь знав про бунт Пригожина, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Джерела видання в американській розвідці намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін планувати дії Пригожина минулими вихідними, які становили найсерйознішу загрозу для президента Володимира Путіна за його 23 роки перебування при владі.

За словами аналітиків, генерал Суровікін – воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, підтримали спробу Пригожина змінити керівництво міністерства оборони силою. Чинні та колишні офіційні особи США заявили, що Пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші люди, які перебувають при владі, прийдуть йому на допомогу.

Путін тепер має вирішити, кажуть офіційні особи, чи вважає він, що генерал Суровікін допомагав пану Пригожину, і як він має реагувати. ФСБ заявила, що знімає з Пригожина та членів його загону кримінальні звинувачення у "збройному заколоті". Але якщо Путін виявить докази того, що генерал Суровікін безпосередньо допомагав Пригожину, він не матиме іншого вибору, окрім як усунути його від командування, кажуть чиновники та аналітики.

Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін може ухвалити рішення залишити генерала Суровікіна, якщо він вирішить, що мав певне уявлення про Пригожина, але не допомагав йому. На даний момент, кажуть аналітики, Путін, схоже, має намір звалити заколот виключно на Пригожина.

Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожіним може пояснити, чому Пригожин все ще живий, незважаючи на те, що він захопив великий російський військовий вузол і наказав про збройний марш на Москву.

Американські офіційні особи та інші особи за умов анонімності обговорювали секретні розвіддані. Вони наголосили, що багато з того, що відомо Сполученим Штатам та їхнім союзникам, є попереднім. Офіційні особи США уникають публічного обговорення заколоту через побоювання підкріпити наратив Путіна про те, що заворушення були організовані Заходом.

Проте американські офіційні особи зацікавлені у поширенні інформації, що підриває авторитет генерала Суровікіна, якого вони вважають більш компетентним та безжальним, ніж інші члени командування. Його усунення, безсумнівно, піде на користь Україні, чиї війська, що підтримуються Заходом, проводять новий контрнаступ, метою якого є спроба відвоювати територію, захоплену Москвою.

Позиція Сурвікіна під час заколоту

Генерал Суровікін висловився проти заколоту у п'ятницю у відео, в якому закликав російські війська в Україні зберігати свої позиції та не приєднуватись до повстання.

"Я закликаю вас зупинитися, - сказав генерал Суровікін у повідомленні, опублікованому в Telegram. Ворог тільки й чекає, коли внутрішньополітична ситуація в нашій країні погіршиться".

Але один колишній чиновник назвав це повідомлення схожим на "відео із заручниками". За словами колишнього чиновника, мова тіла генерала Суровікіна свідчить про те, що йому незручно засуджувати колишнього союзника, який поділяв його погляди на російське військове керівництво.

Були й інші ознаки розподілу лояльності у вищих ешелонах влади. Інший російський генерал - генерал-лейтенант Володимир Алексєєв - виступив із власним відеозверненням, назвавши будь-які дії проти російської держави "ударом у спину країни та президента". Але через кілька годин він з'явився на іншому відео, розмовляючи з Пригожиним у російському місті Ростові-на-Дону, де бойовики Вагнера захопили військові об'єкти.

"Сталося дуже багато дивних речей, які, на мій погляд, припускають наявність змови, яку ми ще не з'ясували", - сказав у телефонному інтерв'ю колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Подумайте, як легко було взяти Ростов, - сказав Макфол. У Росії скрізь озброєна охорона, і раптом нема кому щось зробити?"

Незалежні експерти, а також представники США та їхніх союзників заявили, Пригожин, схоже, вважав, що значна частина російської армії стане на його бік, коли його колона рушить на Москву.

Пригожин та Суровікін

Пригожин працював із генералом Суровікіним під час російської військової інтервенції в Сирії і назвав його найздібнішим командиром російської армії. Колишні офіційні особи заявили, що генерал Суровікін не підтримував усунення Путіна від влади, але, мабуть, погодився з паном Пригожіним у тому, що Шойгу і генерал Герасимов мають бути звільнені з посади.

Генерал Суровікін та Пригожин неодноразово критикували Шойгу та генерала Герасимова за тактику, яка використовується в Україні. У той час як спільні дії російських збройних сил у війні широко висміювалися, аналітики вважають заслугою генерала Суровікіна та Пригожина нечисленні успіхи Росії.

У разі генерала Суровікіна цим обмеженим успіхом стало професійно організоване виведення російських військ з Херсона, де минулої осені вони майже потрапили в оточення і були відрізані від постачання. Грунтуючись на перехоплених переговорах, офіційні особи США дійшли висновку, що генерал Суровікін представляє безкомпромісну фракцію генералів, які мають намір використати найжорсткішу тактику проти України.

Так само вагнерівські найманці Пригожина досягли певних успіхів у взятті східного міста Бахмута після дев'ятимісячної запеклої битви. Офіційні особи США та військові аналітики кажуть, що в боях за Бахмут загинули десятки тисяч солдатів, у тому числі солдати "Вагнера", колишні карні злочинці, які пройшли невелику підготовку перед тим, як їх відправили на війну. Пригожин часто скаржився, що високопосадовці російської оборони та збройних сил не забезпечують його війська достатньою кількістю зброї.

Вся військова кампанія Росії в Україні характеризувалася зміною генералів. Минулої осені, коли генерал Суровікін був призначений керувати діями російської армії в Україні, він став другою людиною, яка отримала цю посаду, замінивши генерала, який протримався лише місяць. Генерал Суровікін протримався недовго, але за кілька тижнів біля керма показав себе набагато краще.

Тим не менш, до січня генерал Суровікін був знижений на посаді, а Путін передав безпосереднє командування війною генералу Герасимову, який пообіцяв повернути російські війська в наступ. За словами військових та російських аналітиків, зниження на посаді генерала Суровікіна багато хто сприйняв як удар по Пригожину.