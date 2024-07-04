CNN написало про вирішальні 48 годин для Байдена: про що мова

Дебати Байдена й Трампа

Наприкінці минулого місяця в США відбулись дебати між претендентами на місце президента США. На сцені цього разу зустрілись Колишній президент Дональд Трамп та нинішній - Джо Байден.

Докладніше про те, що вони говорили і якими можуть бути наслідки - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Після проведених дебатів Білий дім заявив, що це була "погана ніч" для Байдена, однак наголосив, що він все ще може балотуватися.

Родина Байдена попри тяжкі дебати все ж закликала його залишитися у передвиборчих перегонах. Проте сам президент засумнівався щодо участі в виборах.

Ба більше, за даними західних ЗМІ, демократи обговорювали можливість вимоги до Байдена знятися з виборів.

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