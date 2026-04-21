CNN узнало дату нового раунда переговоров США и Ирана

Второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана запланирован на среду утром, 22 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным источников CNN, вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию и вылетит в Пакистан сегодня. Иранскую делегацию возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Как сообщает The Express Tribune со ссылкой на официальные источники, подготовка к переговорам в Исламабаде находится на завершающем этапе. С воскресенья до вечера понедельника в Пакистан прибыли 11 самолетов с персоналом, техникой и обеспечением.

По информации издания, передовые группы уже почти завершили подготовку площадки, а основные делегации ожидаются во вторник. Иранская делегация также может прибыть в Исламабад к вечеру того же дня.

Пакистанская сторона официально воздерживается от комментариев, однако, по данным журналистов, в частных разговорах признает, что ключевая неопределенность связана с позициями обеих сторон перед началом диалога.

Дипломатические источники также отмечают, что неофициальные контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.