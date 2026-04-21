CNN узнало дату нового раунда переговоров США и Ирана
Второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана запланирован на среду утром, 22 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным источников CNN, вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию и вылетит в Пакистан сегодня. Иранскую делегацию возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Как сообщает The Express Tribune со ссылкой на официальные источники, подготовка к переговорам в Исламабаде находится на завершающем этапе. С воскресенья до вечера понедельника в Пакистан прибыли 11 самолетов с персоналом, техникой и обеспечением.
По информации издания, передовые группы уже почти завершили подготовку площадки, а основные делегации ожидаются во вторник. Иранская делегация также может прибыть в Исламабад к вечеру того же дня.
Пакистанская сторона официально воздерживается от комментариев, однако, по данным журналистов, в частных разговорах признает, что ключевая неопределенность связана с позициями обеих сторон перед началом диалога.
Дипломатические источники также отмечают, что неофициальные контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.
Переговоры между США и Ираном
Первый раунд переговоров, который завершился в Исламабаде (Пакистан) 12 апреля не принес значимых результатов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры продолжались более 21 часа, но стороны не смогли достичь соглашения, поскольку Иран не предоставил твердых гарантий отказа от разработки ядерного оружия.
Вчера в Тегеране заявили, что Иран не будет участвовать в очередном раунде переговоров с Соединенными Штатами.
Также президент США Дональд Трамп сказал, что продолжение двухнедельного перемирия с Ираном является "крайне маловероятным", и добавил, что Ормузский пролив будет оставаться заблокированным до заключения соглашения.
Однако уже сегодня Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вэнс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном.
Ожидается, что к переговорам также присоединятся посланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые могут прибыть в Исламабад для участия в диалоге.