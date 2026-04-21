CNN узнало дату нового раунда переговоров США и Ирана

10:56 21.04.2026 Вт
Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию
aimg Ирина Глухова
CNN узнало дату нового раунда переговоров США и Ирана

Второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана запланирован на среду утром, 22 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Трамп заявил, что "выиграет войну" в Иране и назвал ключевые успехи армии США

По данным источников CNN, вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию и вылетит в Пакистан сегодня. Иранскую делегацию возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Как сообщает The Express Tribune со ссылкой на официальные источники, подготовка к переговорам в Исламабаде находится на завершающем этапе. С воскресенья до вечера понедельника в Пакистан прибыли 11 самолетов с персоналом, техникой и обеспечением.

По информации издания, передовые группы уже почти завершили подготовку площадки, а основные делегации ожидаются во вторник. Иранская делегация также может прибыть в Исламабад к вечеру того же дня.

Пакистанская сторона официально воздерживается от комментариев, однако, по данным журналистов, в частных разговорах признает, что ключевая неопределенность связана с позициями обеих сторон перед началом диалога.

Дипломатические источники также отмечают, что неофициальные контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.

Переговоры между США и Ираном

Первый раунд переговоров, который завершился в Исламабаде (Пакистан) 12 апреля не принес значимых результатов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры продолжались более 21 часа, но стороны не смогли достичь соглашения, поскольку Иран не предоставил твердых гарантий отказа от разработки ядерного оружия.

Вчера в Тегеране заявили, что Иран не будет участвовать в очередном раунде переговоров с Соединенными Штатами.

Также президент США Дональд Трамп сказал, что продолжение двухнедельного перемирия с Ираном является "крайне маловероятным", и добавил, что Ормузский пролив будет оставаться заблокированным до заключения соглашения.

Однако уже сегодня Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вэнс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном.

Ожидается, что к переговорам также присоединятся посланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые могут прибыть в Исламабад для участия в диалоге.

Ночная атака дронов на Сумы повредила жилые дома и больницу
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию