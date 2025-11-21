ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

У Cloudflare черговий масштабний збій: що сталося на цей раз

П'ятниця 21 листопада 2025 20:06
UA EN RU
У Cloudflare черговий масштабний збій: що сталося на цей раз Фото: попередній масштабний збій Cloudflare стався 18 листопада (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Одна зі світових лідерів серед мереж доставки контенту і захисту сайтів Cloudflare знову зіткнувся з масштабним збоєм. Частина західних сайтів і онлайн-сервісів почала працювати з перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс для відстеження збоїв сайтів і сервісів у режимі реального часу Downdetector.

Нова хвиля перебоїв у роботі торкнулася сервісів, які залежать від інфраструктури Cloudflare. Зокрема, у користувачів знову труднощі з доступом до соцмережі X та інших великих платформ.

У Cloudflare черговий масштабний збій: що сталося на цей разФото: збій у роботі Cloudflare (downdetector.com)

Згідно з даними Downdetector, близько 20 тисяч осіб зіткнулися з проблемами у різних сервісах. У Cloudflare поки не прокоментували ситуацію.

За словами експертів, Cloudflare обслуговує від 20 до 30% усього інтернет-трафіку. Збій не може повністю "покласти" інтернет, однак третину глобальних сервісів - цілком. Внаслідок масштабних неполадок інтернет-компанії втрачають доступність своїх ресурсів.

Як Cloudflare впливає на роботу інтернету

Cloudflare знаходиться між користувачами і сайтами. Зокрема, компанія забезпечує DNS-дозвіл, доставку контенту, кешування, шифрування, захист від атак і фільтрацію трафіку.

З цієї причини збій в одному сервісі або регіоні призводить до помилки на багатьох сайтах, які навіть не пов'язані між собою безпосередньо. Експерти попереджають, що високе зосередження інфраструктури в руках кількох великих постачальників створює системні ризики для всієї мережі.

Попередній збій у Cloudflare

Нагадаємо, 18 листопада Cloudflare зіткнувся з масштабним глобальним збоєм. Тоді неполадки зафіксували популярні платформи, включно з X (колишній Twitter), низка новинних і розважальних сайтів, а також сервіси, що працюють через API.

Унаслідок збою в Cloudflare постраждали такі сервіси та сайти, як Pokerogue, ChatGPT, X (Twitter), Spotify, TikTok, WhatsApp, Pinterest та інші.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті