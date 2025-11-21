ua en ru
В Cloudflare очередной масштабный сбой: что произошло на этот раз

Пятница 21 ноября 2025 20:06
В Cloudflare очередной масштабный сбой: что произошло на этот раз Фото: предыдущий масштабный сбой Cloudflare произошел 18 ноября (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Одна из мировых лидеров среди сетей доставки контента и защиты сайтов Cloudflare снова столкнулся с масштабным сбоем. Часть западных сайтов и онлайн-сервисов начала работать с перебоями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс для отслеживания сбоев сайтов и сервисов в режиме реального времени Downdetector.

Новая волна перебоев в работе коснулась сервисов, которые зависят от инфраструктуры Cloudflare. В частности, у пользователей снова трудности с доступом к соцсети X и другим крупным платформам.

В Cloudflare очередной масштабный сбой: что произошло на этот разФото: сбой в работе Cloudflare (downdetector.com)

Согласно данным Downdetector, около 20 тысяч человек столкнулись с проблемами в различных сервисах. В Cloudflare пока не прокомментировали ситуацию.

По словам экспертов, Cloudflare обслуживает от 20 до 30% всего интернет-трафика. Сбой не может полностью "положить" интернет, однако треть глобальных сервисов - вполне. Вследствие масштабных неполадок интернет-компании теряют доступность своих ресурсов.

Как Cloudflare влияет на работу интернета

Cloudflare находится между пользователями и сайтами. В частности, компания обеспечивает DNS-разрешение, доставку контента, кэширование, шифрование, защиту от атак и фильтрацию трафика.

По этой причине сбой в одном сервисе или регионе приводит к ошибке на многих сайтах, которые даже не связаны между собой напрямую. Эксперты предупреждают, что высокое сосредоточение инфраструктуры в руках нескольких крупных поставщиков создает системные риски для всей сети.

Предыдущий сбой в Cloudflare

Напомним, 18 ноября Cloudflare столкнулся с масштабным глобальным сбоем. Тогда неполадки зафиксировали популярные платформы, включая X (бывший Twitter), ряд новостных и развлекательных сайтов, а также сервисы, работающие через API.

В результате сбоя в Cloudflare пострадали такие сервисы и сайты, как Pokerogue, ChatGPT, X (Twitter), Spotify, TikTok, WhatsApp, Pinterest и другие.

