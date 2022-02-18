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Clearview AI собирает фотографии всех жителей Земли. Правозащитники этим недовольны

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Пятница 18 февраля 2022 14:44
Clearview AI собирает фотографии всех жителей Земли. Правозащитники этим недовольны Фото: Clearview AI собирает фотографии всех жителей Земли (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Clearview AI намерена собрать 100 млрд фотографий для своей базы данных. Это необходимо ей для идентифицированния каждого жителя Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Clearview AI уже критиковали из-за ее деятельности, как правозащитники, так и власти Австралии, несмотря на то, что компания собирала фотографии из открытых источников.

Теперь же, Clearview AI готовится пополнить свою базу данных 100 млрд изображений.

Во время своей презентации компания заявила, что собрала уже 10% от заявленного количества. Clearview AI рассчитывает на 50 млн долларов от инвесторов, чтобы лоббировать свои интересы в правительствах разных стран.

Каким образом компания пополняет базу данных

Clearview AІ собирает изображения из социальных сетей или же иных онлайн-ресурсов. Тем временем Facebook, Google, Twitter и YouTube также требовали удаления фотографий.

Более того, компания готова заняться разработкой технологий, которые смогут идентифицировать ходьбу, определять местоположение человека или же сканировать отпечатки пальцев издалека.

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