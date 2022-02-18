Clearview AI збирає фотографії всіх жителів Землі. Правозахисники цим незадоволені
Американська компанія Clearview AI має намір зібрати 100 млрд фотографій для своєї бази даних. Це необхідно їй для ідентифікування кожного жителя Землі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.
Clearview AI вже критикували через її діяльність, як правозахисники, так і влада Австралії, попри те, що компанія збирала фотографії з відкритих джерел.
Тепер же, Clearview AI готується поповнити свою базу даних 100 млрд зображень.
Під час своєї презентації компанія заявила, що зібрала вже 10% від заявленої кількості. Clearview AI розраховує на 50 млн доларів від інвесторів, щоб лобіювати свої інтереси в урядах різних країн.
Яким чином компанія поповнює базу даних
Clearview АІ збирає зображення з соціальних мереж або ж інших онлайн-ресурсів. Тим часом Facebook, Google, Twitter і YouTube також вимагали видалення фотографій.
Більш того, компанія готова зайнятися розробкою технологій, які зможуть ідентифікувати ходьбу, визначати місце розташування людини або ж сканувати відбитки пальців здалеку.