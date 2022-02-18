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Clearview AI збирає фотографії всіх жителів Землі. Правозахисники цим незадоволені

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П'ятниця 18 лютого 2022 14:44
Clearview AI збирає фотографії всіх жителів Землі. Правозахисники цим незадоволені Фото: Clearview AI збирає фотографії всіх жителів Землі (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Clearview AI має намір зібрати 100 млрд фотографій для своєї бази даних. Це необхідно їй для ідентифікування кожного жителя Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.

Clearview AI вже критикували через її діяльність, як правозахисники, так і влада Австралії, попри те, що компанія збирала фотографії з відкритих джерел.

Тепер же, Clearview AI готується поповнити свою базу даних 100 млрд зображень.

Під час своєї презентації компанія заявила, що зібрала вже 10% від заявленої кількості. Clearview AI розраховує на 50 млн доларів від інвесторів, щоб лобіювати свої інтереси в урядах різних країн.

Яким чином компанія поповнює базу даних

Clearview АІ збирає зображення з соціальних мереж або ж інших онлайн-ресурсів. Тим часом Facebook, Google, Twitter і YouTube також вимагали видалення фотографій.

Більш того, компанія готова зайнятися розробкою технологій, які зможуть ідентифікувати ходьбу, визначати місце розташування людини або ж сканувати відбитки пальців здалеку.

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