CIT рассказал о мобилизации в РФ: сколько частей сформировали и когда их отправляли на фронт

В России в рамках мобилизации в 2022 году сформировали не менее 123 новых воинских частей. При этом мобилизированных могли отправлять на фронт без подготовки через две недели после призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Conflict Intelligence Team .

Отмечается, что из призванных резервистов могли формировать новые подразделения, или же их могли отправлять в кадровые части для восполнения потерь.

Так, в первые полгода в полномасштабной войне поучаствовали и понесли потери почти все части и соединения сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты ВМФ вооруженных сил России.

Расследовательская группа добавляет, что к моменту объявления мобилизации в РФ в конце сентября 2022 года все воинские части испытывали значительную нехватку личного состава. Невозвратные потери российской армии на тот период могли составлять 20-25 тысяч человек, а нехватка кадров в подразделениях - от 55 до 70 тысяч человек.

CIT приходит к выводу, что из 300 тысяч мобилизованных на восполнение личного состава кадровых частей направили 90 тысяч человек.

Как распределяли мобилизованных

Мобилизованных распределяли в рамках военных округов. Жителей того или иного российского региона отправляли в учебные центры частей, дислоцированных там же или в соседнем субъекте РФ.

В частности, мобилизованных активно набирали в воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые считаются элитой Вооруженных сил РФ. Впрочем, эти рода войск тоже понесли значительные потери, так как в первые месяцы войны были задействованы для штурмовых действий.

В то же время, никакого специального или профессионального отбора в эти войска не проводилось, а элитные части наполняли по тому же географическому признаку.

Как сообщают расследователи, некоторые новобранцы кадровых частей попали на передовую уже через две недели после объявления мобилизации. Их перебросили в район Сватово - Кременная в Луганской области, где продолжалось наступление ВСУ.

Еще 200 тысяч мобилизованных распределили по новым частям. Они создавались специально под мобилизацию, так как появились примерно осенью 2022 года. Их называют "полками территориальных войск", чтобы отличать от кадровых частей.

CIT удалось установить 123 различных части, но расследователи считают, что их реальное количество может быть еще больше. Так, основную массу новых частей составили номинально мотострелковые полки.

Группа авторов насчитала 77 таких подразделений. Они также обнаружили упоминания 18 отдельных мотострелковых батальонов, пяти инженерно-саперных и пяти танковых полков, семи артиллерийских полков и 11 артиллерийских дивизионов.

Новые части также формировались в учебных центрах по географическому принципу. Некоторые из них практически сразу были направлены на передовую.

При этом CIT не указывает точное количество мобилизованных, которых отправили на фронте без подготовки, но отмечает, что большинство новых частей остались в учебных центрах и постепенно перебрасывались сначала в приграничные области РФ, а потом на фронт.

В целом этот процесс завершился к январю 2023 года. После этого ряд новых частей стали источником для пополнения кадровых соединений.

Новый тип российских подразделений

CIT обнаружило новый тип подразделений РФ - отдельные резервные батальоны. Они не имеют прямого отношения к мобилизации - их создали позже, зимой 2022-2023 годов. Возможно, их создали для подготовки в тылу пополнения для кадровых частей. В них служат как мобилизованные, так и контрактники.

Кроме того, расследователи установили еще одну новую часть - 378-й полк, которые также называют "полком подготовки штурмовых отрядов Z". "Шторм Z" называют подразделения, которые сформировали преимущественно из бывших заключенных, которые подписали контракты с Минобороны РФ. Например, 378-й полк выполняет функцию отдельного резервного батальона, но только для подготовки бывших заключенных.

CIT также называет ключевое отличие новых частей от кадровых - это гибкость их использования. Мобилизационные части часто передают из одного военного округа в другой, их могут отдавать в подчинение различным частям и соединениям, а также дробить на подразделения и даже расформировывать.

Мобилизация в России

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что в ходе новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может коснуться Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Отметим, что росСМИ подсчитали, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через 4-5 месяцев после получения повестки, а каждый пятый захватчик - не прожил и двух.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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