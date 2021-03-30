ЧВК Семенченко "сдал" один из ее бывших участников

Частную военную компанию ( ЧВК) Семена Семенченко - бывшего народного депутата - еще в январе "сдал" один из бывших ее участников. За это его освободили от уголовной ответственности.

В частности, по данным следствия, уроженец Барышевки Киевской области с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был в составе незаконного вооруженного формирования. Он добровольно вышел из него и написал заявление в правоохранительные органы в январе 2021 года.

Также сообщается, что он рассказал следствию о создании и работе частных военных компаний ООО "Донкорп Украина" и "Donbass Battalion corporation", а также предоставил информацию об активных членах ЧВК.

С учетом того, что показания помогли в разоблачении этого формирования, Печерский райсуд освободил мужчину от ответственности.