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ЧВК Семенченко "сдал" один из ее бывших участников

Автор: РБК-Украина

Частную военную компанию (ЧВК) Семена Семенченко - бывшего народного депутата - еще в январе "сдал" один из бывших ее участников. За это его освободили от уголовной ответственности.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

В частности, по данным следствия, уроженец Барышевки Киевской области с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был в составе незаконного вооруженного формирования. Он добровольно вышел из него и написал заявление в правоохранительные органы в январе 2021 года.

Также сообщается, что он рассказал следствию о создании и работе частных военных компаний ООО "Донкорп Украина" и "Donbass Battalion corporation", а также предоставил информацию об активных членах ЧВК.

С учетом того, что показания помогли в разоблачении этого формирования, Печерский райсуд освободил мужчину от ответственности.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины разоблачила частную военную компанию, которую организовал бывший народный депутат и комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Якобы она вербовала украинцев с боевым опытом для работы на зарубежную ЧВК.

Семенченко арестовали на два месяца, также по этому делу проходит "агент НАБУ" Евгений Шевченко, которого арестовали с возможностью выхода под залог в 5 млн гривен. Еще одного бывшего комбата "Донбасс" Анатолия Виногродского тоже отправили под арест.

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Новости Украины ДонбасснаемникСеменченко
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