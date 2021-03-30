ПВК Семенченка "здав" один з її колишніх учасників

Приватну військову компанію ( ПВК) Семена Семенченка - колишнього народного депутата - ще в січні "здала" один з колишніх її учасників. За це його звільнили від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в рішення Печерського районного суду Києва.

Зокрема, за даними слідства, уродженець Баришівки Київської області з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року був у складі незаконного збройного формування. Він добровільно вийшов з нього і написав заяву в правоохоронні органи в січні 2021 року.

Також повідомляється, що він розповів слідству про створення та роботу приватних військових компаній ТОВ "Донкорп Україна" і "Donbass Battalion corporation", а також надав інформацію про активних членів ПВК.

З урахуванням того, що свідчення допомогли у викритті цього формування, Печерський райсуд звільнив чоловіка від відповідальності.