Чутки про територіальні поступки України - це лише медійна інформаційна буря, - МЗС

Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій від США чи інших партнерів щодо територіальних поступок. А подібні заяви в медіа слід сприймати без зайвих емоцій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.
"Ми розглядаємо це як загальні формулювання. До нас не надходили жодні офіційні пропозиції щодо поступок з боку США або інших партнерів", - наголосив він.
За його словами, заяви в медіа часто є відповідями на запитання журналістів і не варто робити з них далекосяжних висновків.
"Те, що ми бачимо в медіа - це інформаційна буря. Треба ставитися до неї спокійно, аналізувати дії, а не слова", - зазначив Тихий.
Він також підкреслив, що суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах не підлягає сумніву.
"Росія незаконно перебуває на українській землі. Україна є цілісною державою, і це підтримується абсолютною більшістю держав-членів ООН", - підсумував Тихий.
Варто нагадати, що міністр оборони США Піт Хегсет заявляв про те, що мир між Україною і Росією передбачатиме "своєрідну демаркацію", яку не хоче жодна зі сторін".
Водночас спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог допускав, що Україні за підсумками мирного процесу, ймовірно, доведеться піти на територіальні поступки. Він підкреслював, що втрату територій не обов'язково визнавати юридично.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський запевняв, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії на юридичному рівні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.