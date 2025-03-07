Слухи о территориальных уступках Украины - это лишь медийная информационная буря, - МИД

Украина не получала никаких официальных предложений от США или других партнеров по территориальным уступкам. А подобные заявления в медиа следует воспринимать без лишних эмоций.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.
"Мы рассматриваем это как общие формулировки. К нам не поступали никакие официальные предложения по уступкам со стороны США или других партнеров", - подчеркнул он.
По его словам, заявления в медиа часто являются ответами на вопросы журналистов и не стоит делать из них далеко идущих выводов.
"То, что мы видим в медиа - это информационная буря. Надо относиться к ней спокойно, анализировать действия, а не слова", - отметил Тихий.
Он также подчеркнул, что суверенитет Украины в ее международно признанных границах не подлежит сомнению.
"Россия незаконно находится на украинской земле. Украина является целостным государством, и это поддерживается абсолютным большинством государств-членов ООН", - подытожил Тихий.
Стоит напомнить, что министр обороны США Пит Хегсет заявлял о том, что мир между Украиной и Россией будет предусматривать "своеобразную демаркацию", которую не хочет ни одна из сторон".
В то же время спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог допускал, что Украине по итогам мирного процесса, вероятно, придется пойти на территориальные уступки. Он подчеркивал, что потерю территорий не обязательно признавать юридически.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский уверял, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России на юридическом уровне.
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