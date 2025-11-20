Чутки про "мирний план" для України від США та звільнення двох міністрів: новини за 19 листопада

Західні ЗМІ написали про те, що американські та російські чиновники підготували план для завершення війни РФ проти України. Тим часом Рада звільнила двох міністрів.

Більш детально про те, що сталося в середу, 19 листопада, - в матеріалі РБК-Україна .

"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти

США і Росія підготували для України мирний план, який передбачає виконання максималістських вимог Кремля.

За даними неназваних джерел Reuters, США дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Київ має прийняти підготовлені Вашингтоном рамки закінчення війни з Росією.

Гринчук звільнили з посади глави Міненерго на тлі корупційного скандалу

Верховна Рада підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики України. За її відставку проголосували 315 народних депутатів.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу в сесійній залі підписав постанову про звільнення Гринчук.

Після обшуків і скандалу в енергетиці. Рада відправила Галущенка у відставку

Германа Галущенка, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції, звільнили з посади.

"За" його відставку з посади глави Мін'юсту проголосували 323 народні депутати Верховної Ради.

Росія вдарила по багатоповерхівках у Тернополі ракетами Х-101, - Повітряні сили

Російські окупанти вночі вдарили по багатоповерхівках у Тернополі. Для цього вони використовували крилаті ракети Х-101.

Відомо, що загинули щонайменше 25 людей. Ще понад 70 - дістали поранення.

У "Слузі народу" виступили за формування нової коаліції та уряду

У фракції "Слуга народу" заявили про бажання створити нову коаліцію на тлі резонансного антикорупційного розслідування НАБУ і САП щодо діяльності злочинного угруповання, пов'язаного з Тимуром Міндічем.

Після створення коаліції нардепи пропонують перейти до формування уряду національної стійкості.