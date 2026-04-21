Чутиме все місто: у Києві хвилину мовчання оголошуватимуть через вуличні гучномовці

Як працюватиме оголошення

Коротке голосове повідомлення про початок хвилини мовчання лунатиме щодня о 9:00 у місцях, де це технічно можливо.

Для цього використовують гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Уже задіяно понад 400 точок, і їхню кількість поступово збільшуватимуть у межах модернізації системи.

Навіщо це впроваджують

Як пояснили у КМДА, місто прагне зробити хвилину мовчання не формальністю, а щоденним усвідомленим ритуалом пам’яті.

Таким чином столиця долучається до загальнонаціонального вшанування пам’яті військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

Де ще звучить хвилина мовчання

Оголошення хвилини мовчання у Києві впроваджують поступово. Зокрема, з 2025 року її вже транслюють:

на Хрещатику та Майдані Незалежності;

на 19 станціях метро;

у наземному громадському транспорті.

Також сповіщення надходять через застосунок Київ Цифровий та з’являються на екранах і рекламних носіях.

Система ще налаштовується, тому у разі проблем із гучністю або якістю запису мешканців просять повідомляти через контакт-центр 1551 або застосунок "Київ Цифровий".