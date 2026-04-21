Будет слышать весь город: в Киеве минуту молчания будут объявлять через уличные громкоговорители

В Киеве минуту молчания ежедневно в 9:00 будут объявлять через громкоговорители городской системы оповещения. Сейчас в столице завершают тестирование этой функции, и она уже работает во многих районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Короткое голосовое сообщение о начале минуты молчания будет звучать ежедневно в 9:00 в местах, где это технически возможно.
Для этого используют громкоговорители территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Уже задействовано более 400 точек, и их количество постепенно будут увеличивать в рамках модернизации системы.
Как объяснили в КГГА, город стремится сделать минуту молчания не формальностью, а ежедневным осознанным ритуалом памяти.
Таким образом столица присоединяется к общенациональному чествованию памяти военных и гражданских, погибших в результате российской агрессии.
Объявление минуты молчания в Киеве внедряют постепенно. В частности, с 2025 года ее уже транслируют:
Также оповещения поступают через приложение Киев Цифровой и появляются на экранах и рекламных носителях.
Система еще настраивается, поэтому в случае проблем с громкостью или качеством записи жителей просят сообщать через контакт-центр 1551 или приложение "Киев Цифровой".
Также в Киеве ежедневно в 9:00 останавливают движение транспорта на Крещатике на одну минуту, чтобы почтить погибших в войне. Ограничения действуют для всех авто, кроме спецтранспорта, и стали частью общенациональной минуты молчания.