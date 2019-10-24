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Чумак: расследование дел Майдана не остановится из-за Горбатюка

Новости » Политика    24.10.2019 - 16:34
Чумак: расследование дел Майдана не остановится из-за Горбатюка
Фото: Виктор Чумак (из открытых источников)

Увольнение Горбатюка не повлияет на следствию по делам Майдана

После увольнения руководителя ликвидированного Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка расследование дел Майдана не остановится. Об этом заявил замглавы ГПУ - главный военный прокурор Виктор Чумак, передает пресс-служба ГПУ в Facebook.

По его словам, на сегодня над расследованием дел Майдана работают 43 следователя, которые будут переназначены после ликвидации Управления спецрасследований. Он также напомнил, что с 20 ноября органы прокуратуры лишаются функции досудебного расследования.

"Ситуация не зависит от нас, от нового руководства Генпрокуратуры: о лишении прокуратуры досудебного следствия знали и мы, и Горбатюк, еще два года назад. 19 ноября мы уволили бы Горбатюка в любом случае. Мы просто-напросто ликвидировали бы это управление", - заявил Чумак.

Напомним, сегодня Генеральная прокуратура сообщила, что уволила Горбатюка из-за ликвидации его управления.

В то же время источники РБК-Украина сообщили, что Управление Горбатюка рассматривало вопрос вручения подозрения главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. По имеющейся информации, следствие подозревает Богдана в нарушении закона во время работы в правительстве Николая Азарова и влиянии на судебные решения.

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Новости Украины Виктор ЧумакГПУМайданСергей Горбатюк
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