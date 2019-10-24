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Горбатюк: 6 следователей Управления спецрасследований ГПУ не прошли переаттестацию

Новости » Политика    24.10.2019 - 13:03
Горбатюк: 6 следователей Управления спецрасследований ГПУ не прошли переаттестацию
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще пятерых следователей уволили

Шесть следователей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, которое занимается делами Майдана, не прошли переаттестацию в новый состав ГПУ. Об этом заявил бывший руководитель Управления Сергей Горбатюк на брифинге.

Сообщается, что еще пятерых следователей не допустили до аттестации и уволили.

"На сегодняшний день, по результатам уже первых тестов, у нас 6 следователей не прошли на следующий срок. Среди них был следователь, который вел дела по штурму Майдана, был следователь, который вел дела по расстрелам на Майдане в 2014 году", - отметил Горбатюк.

По его словам, при большом количестве расследованных дел этим следователем не надо было дополнительно доказывать свою компетентность, впрочем, руководство ГПУ решило иначе.

Он также добавил, что за все время работы Управление спецрасследований ГПУ направило в суд 88 актов, сообщило о подозрении двум президентам, бывшему премьер-министру, 11 экс-министрам, экс-главе СНБО, экс-главе СБУ и многим другим бывшим чиновникам.

Напомним, руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.

Также РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура уволила Горбартюка по статье "ликвидация или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры".

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