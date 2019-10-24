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Управление Горбатюка рассматривало вопрос вручения подозрения Богдану

Новости » Политика    24.10.2019 - 13:40
Управление Горбатюка рассматривало вопрос вручения подозрения Богдану
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдана могут привлечь к уголовной ответственности

Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривало возможность вручения подозрения главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Об этом РБК-Украина сообщили источники в ГПУ.

По словам источника, возможность вручения подозрения Богдану обсуждалось в Управлении специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк. В частности, расследуется его причастность к нарушениям закона во время работы в правительстве Николая Азарова.

В управления Горбатюка полагали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 млрд гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны. По версии следствия, данные решения выносились для привлечения к ответственности бывшего премьера и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не увольняет Богдана, учитывая скандалы и неоднозначность его фигуры. По словам президента, увольнять Богдана не планируется, поскольку он не нарушал законодательство.

"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское законодательство. Он профессиональный человек и мощный... Если человек не нарушает закон и знает свое дело, я хотел бы, чтобы такие люди были рядом со мной", - заявил Зеленский.

Отметим, ранее вышло журналистское расследование о том, что Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом.

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