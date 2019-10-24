ГПУ назвала основание для увольнения Горбартюка

Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

ГПУ уволила Горбатюка из-за ликвидации Управления спецрасследований

Генеральная прокуратура уволила начальника ликвидированного Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбартюка по статье "ликвидация или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры". Об этом РБК-Украина сообщили в ГПУ.

Отметим, что Горбатюка и еще свыше 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.

"Он уволен по пункту 9 части 1 статьи 51 закона Украины "О прокуратуре", - уточнили в ГПУ.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в рамках реформы прокуратуры уволит 218 прокуроров, которые отказались от прохождения процедуры переаттестации

Ранее сообщалось, что уволеные ранее прокуроры могут восстановиться из-за недостатков закона "Об очищении власти". Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

РБК-Украина писало, что руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.