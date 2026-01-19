Чугуїв повністю без світла через обстріл РФ: яка ситуація у місті

Попередньо, наразі у місті у звичайному режимі працюють системи тепло- та водопостачання, а вивіз сміття здійснюється згідно з графіком.

"Ми готувалися до цієї ситуації і заздалегідь робили все можливе для зменшення її негативного впливу", - зазначила голова міста Галина Мінаєва.

Медичні заклади, установи соціальної сфери та служби з надання адміністративних послуг також продовжують роботу у штатному режимі. Працівники перебувають на робочих місцях, а послуги зв’язку функціонують стабільно.

У міській раді зазначили, що всі сили енергетиків зосереджені на якнайшвидшому відновленні електропостачання Чугуєва.