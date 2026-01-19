Чугуїв повністю без світла через обстріл РФ: яка ситуація у місті

У Чугуєві Харківської області повністю припинено централізоване електропостачання внаслідок численних російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду.
Попередньо, наразі у місті у звичайному режимі працюють системи тепло- та водопостачання, а вивіз сміття здійснюється згідно з графіком.
"Ми готувалися до цієї ситуації і заздалегідь робили все можливе для зменшення її негативного впливу", - зазначила голова міста Галина Мінаєва.
Медичні заклади, установи соціальної сфери та служби з надання адміністративних послуг також продовжують роботу у штатному режимі. Працівники перебувають на робочих місцях, а послуги зв’язку функціонують стабільно.
У міській раді зазначили, що всі сили енергетиків зосереджені на якнайшвидшому відновленні електропостачання Чугуєва.
Сьогодні вдень Харків зазнав ракетного удару по критичній інфраструктурі, у результаті чого об’єкти отримали значні пошкодження. У Новобаварському районі також зафіксовано падіння уламків ворожого дрону, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Раніше, 17 січня, місто обстрілювали щонайменше двічі, зокрема в проміжок між 14:10 та 14:30 ворог застосував реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С" по об’єкту електро- та теплопостачання. Інфраструктура зазнала суттєвих ушкоджень.
Раніше, 13 січня, ударний безпілотник РФ потрапив у дитячий санаторій у Шевченківському районі, викликавши пожежу. Того ж дня обстріли передмість Харкова призвели до загибелі двох людей та поранень кількох осіб.