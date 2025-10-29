Чугуев массированно атаковали "Герани": зафиксировано шесть попаданий, сгорел склад (фото)

В ночь на 29 октября российские войска снова атаковали Харьковскую область беспилотниками. Основной удар пришелся на город Чугуев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию , ГСЧС и прокуратуру Харьковской области .

Чугуев

В частности, вчера вечером враг совершил атаку беспилотниками, предварительно типа "Герань-2", по городу Чугуев. В результате ударов зафиксировано около шести попаданий на территории частного предприятия пищевой промышленности.

Вспыхнул пожар на складе готовой продукции площадью около 1000 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают полиция, спасатели и представители экстренных служб. Правоохранители фиксируют последствия атаки и документируют военное преступление.

Фото: Чугуев массированно атаковали "Герани" (t.me/dsns_telegram)

Изюм

В ночь на 29 октября под ударом оказался Изюм. По данным прокуратуры, российские беспилотники атаковали город около 03:10.

Повреждены жилые дома, здание учебного заведения, офисные помещения, банковское учреждение, а также разрушен торговый центр. В результате обстрела пострадала женщина, которая получила острую стрессовую реакцию.

Все очаги пожаров ликвидированы силами подразделений ГСЧС.

Купянский район

Кроме того, днем 28 октября в селе Березники Купянского района в результате попадания FPV-дрона пострадали 56-летний мужчина и 51-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы.