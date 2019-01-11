В Польше в ДТП погиб украинский журналист

Фото: Роман Кисиль (facebook.com/roman kisil 90)

Погибла также мать журналиста, а жена находится в реанимации

В Польше в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб украинский журналист Роман Кисиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Указано, что авария произошла утром 10 января в городе Илка Мазовецкого воеводства. Вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать.

Отмечается, что тяжелые травмы получила жена журналиста. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении больницы в Радоме.

В автомобиле был и годовалый ребенок, он сейчас в удовлетворительном состоянии находится на обследовании в больнице.

Указано, что в Радом выехала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше с целью предоставления консульско-правовой помощи.

Сейчас работники полиции устанавливают причины аварии.

По предварительным данным, ДТП произошло в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. Полиция отмечает, что оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Добавим также, Роман Кисиль был корреспондентом информационного агентства УНИАН.

Первый секретарь - руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила агентству, что сейчас решается вопрос о транспортировке жены Кисиля в другую больницу, ближе к Варшаве, или в саму Варшаву.

"Семье оказано содействие. Всякое содействие оказывается сейчас", - отметила дипломат.

Напомним, в мае 2009 года в Киеве в результате ДТП погибли два человека, среди которых журналист Игорь Пелих. Так, автомобиль Honda столкнулся с автомобилем Volkswagen, который ехал в попутном направлении, после чего столкнулся с деревьями и перевернулся. В результате ДТП два пассажира Honda погибли на месте события, еще один госпитализирован, а водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

РБК-Украина также писало, что в Киевской области 20 октября 2018 года в результате столкновения автобуса, в котором находились актеры "Дизель шоу", с грузовиком погибла актриса Марина Поплавская.