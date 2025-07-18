У Чугуєві зафіксували забруднення довкілля через удар РФ по нафтобазі

У Чугуєві Харківської області зафіксували забруднення довкілля нафтопродуктами після атаки російських дронів на місцеву нафтобазу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Як повідомляється, спеціалістами відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Чугуївського районного управління Держпродспоживслужби проведено невідкладні заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків забруднення довкілля нафтопродуктами в Чугуєві, які сталися після влучання дрона на територію нафтобази.
Фахівці проводять невідкладні заходи згідно з рішенням КТЕБ та НАС від 9 липня:
"Виконання заходів, направлених на попередження можливих епідемічних ускладнень серед населення та наслідків ймовірного забруднення довкілля триває", - зазначили у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, зранку 18 липня російські окупанти завдали удар по Чугуєву. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі.
14 липня російські дрони "Шахед" також вдарили по місту Чугуїв та завдали шкоди місцевому підприємству.
До того ж 11 липня внаслідок нічної дронової атаки росіян на Чугуївський район Харківської області зафіксовано сім влучань ударних безпілотників типу "Шахед". Постраждала жінка.
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