В Чугуеве зафиксировали загрязнение окружающей среды из-за удара РФ по нефтебазе

Как сообщается, специалистами отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Чугуевского районного управления Госпродпотребслужбы проведены неотложные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий загрязнения окружающей среды нефтепродуктами в Чугуеве, которые произошли после попадания дрона на территорию нефтебазы.

Специалисты проводят неотложные мероприятия согласно решению КТЭБ и НАС от 9 июля:

проверили прилегающую территорию к нефтебазе, определили объекты окружающей среды, на которых необходимо провести лабораторно-инструментальные исследования;

взяли пробы воды из Северского Донца, почвы, атмосферного воздуха, питьевой воды из разных источников;

провели осмотр Северского Донца, которая протекает вблизи вероятного места загрязнения - на поверхности реки и на прибрежных полосах остатков нефтепродуктов не обнаружили;

проведен мониторинг состояния обеспечения жителей частных домовладений, которые попадают в зону потенциального влияния загрязнения, качественной питьевой водой.

"Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возможных эпидемических осложнений среди населения и последствий вероятного загрязнения окружающей среды продолжается", - отметили в Госпродпотребслужбе.