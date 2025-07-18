RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Чугуеве зафиксировали загрязнение окружающей среды из-за удара РФ по нефтебазе

Фото: в Чугуеве зафиксировали загрязнение окружающей среды из-за удара РФ по нефтебазе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Чугуеве Харьковской области зафиксировали загрязнение окружающей среды нефтепродуктами после атаки российских дронов на местную нефтебазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Как сообщается, специалистами отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Чугуевского районного управления Госпродпотребслужбы проведены неотложные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий загрязнения окружающей среды нефтепродуктами в Чугуеве, которые произошли после попадания дрона на территорию нефтебазы.

Специалисты проводят неотложные мероприятия согласно решению КТЭБ и НАС от 9 июля:

  • проверили прилегающую территорию к нефтебазе, определили объекты окружающей среды, на которых необходимо провести лабораторно-инструментальные исследования;
  • взяли пробы воды из Северского Донца, почвы, атмосферного воздуха, питьевой воды из разных источников;
  • провели осмотр Северского Донца, которая протекает вблизи вероятного места загрязнения - на поверхности реки и на прибрежных полосах остатков нефтепродуктов не обнаружили;
  • проведен мониторинг состояния обеспечения жителей частных домовладений, которые попадают в зону потенциального влияния загрязнения, качественной питьевой водой.

"Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возможных эпидемических осложнений среди населения и последствий вероятного загрязнения окружающей среды продолжается", - отметили в Госпродпотребслужбе.

 

Обстрелы Чугуева

Напомним, утром 18 июля российские оккупанты нанесли удар по Чугуеву. В результате обстрела зафиксированы повреждения и есть пострадавшие.

14 июля российские дроны "Шахед" также ударили по городу Чугуев и нанесли ущерб местному предприятию.

К тому же 11 июля в результате ночной дроновой атаки россиян на Чугуевский район Харьковской области зафиксировано семь попаданий ударных беспилотников типа "Шахед". Пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковЗагрязнение воздухаЧугуевАтака дронов